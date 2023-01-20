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الفرنسي الإيرلندي برنار فيلان المحتجز في إيران يعلّق إضرابه عن الطعام
أخبار دولية
2023-01-20 | 15:47
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الفرنسي الإيرلندي برنار فيلان المحتجز في إيران يعلّق إضرابه عن الطعام
قام الفرنسي الإيرلندي برنار فيلان، المحتجز في إيران منذ بداية تشرين الأول، بـ"تعليق إضرابه" عن الطعام والشراب بناء على طلب عائلته التي كانت تخشى عواقب ذلك، في غياب رعاية السلطات الإيرانية، حسبما أفادت شقيقته كارولين ماسي فيلان وكالة فرانس برس.
وقالت شقيقته: "وافق برنار على قراءة كلماتنا وعلّق إضرابه عن الطعام والشراب ولكنّه لا يزال في خطر"، موضحة أنه لم يتلقَّ أيّ عناية.
ولفتت الى أنه "مصمّم ومستعدّ للبدء من جديد إذا لم يتغيّر شيء". وقالت: "أنا قلقة للغاية لأنه لم يرَ طبيباً، ويعاني انخفاضا كبيرا في ضغط الدم، وهو ليس على ما يرام"، مشيرة إلى أنّ السلطات الإيرانية بدت غير مرنة.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم عن "قلقها العميق على حياة برنار فيلان".
وقالت: "نحثّ السلطات الإيرانية مراراً وتكراراً على الإفراج الفوري عنه لأسباب طبية. ونحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن وضعه وصحّته".
وكان برنار فيلان المستشار السياحي (64 عاماً)، قد أوقف في الثالث من تشرين الأول خلال رحلة في إطار نشاطه كـ"مستشار في إيران لمنظّم رحلات" حسبما قالت شقيقته هذا الأسبوع. وهو واحد من سبعة فرنسيين محتجزين هناك.
وبدأ إضراباً عن الطعام في الأول من كانون الثاني ثم توقّف عن شرب الماء الإثنين، الأمر الذي أدى إلى تدهور سريع لحالته الصحية في وقت يعاني فيه أمراض القلب والعظام. واعتُبرت حالته الأربعاء "خطرة".
وأوقف فيلان بعد فترة وجيزة من اندلاع الاحتجاجات في إيران، إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
ولم يُحاكم بعد، ولكنّه متهم بنشر الدعاية المناهضة للنظام، الأمر الذي ينفيه.
وتأمل باريس ودبلن الإفراج عنه لأسباب إنسانية.
وكان وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن وعد الخميس بأن تبذل دبلن كل "ما في وسعها" للإفراج عنه. وفي السياق نفسه، وجهت نظيرته الفرنسية كاترين كولونا هذا الأسبوع رسالة إلى السلطات الإيرانية.
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