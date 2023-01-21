الأمم المتحدة تتحدث عن "تراجع هائل" لحقوق النساء في أفغانستان

الأمم المتحدة تتحدث عن "تراجع هائل" لحقوق النساء في أفغانستان

أعلن متحدث بإسم الأمم المتحدة أن الإستثناءات الأخيرة من القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء في أفغانستان "ليست كافية" بالنظر إلى "التراجع الهائل" لحقوقهن، في تصريح أعقب زيارة لكابول أجراها مسؤولون أمميون كبار.



والجمعة، إختتم وفد رفيع يضم خصوصًا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والأمينة التنفيذية للهيئة الأممية لشؤون المرأة سيما بحوث زيارة إستغرقت أربعة أيام لكابول وقندهار.



وقالت محمد التي التقت بعضًا من قادة طالبان في بيان: "رسالتي واضحة: رغم أننا نقر بالإستثناءات المهمة التي تمت، فإن القيود تعرض النساء والفتيات الأفغانيات لمستقبل يحصرهن في منازلهن وينتهك حقوقهن ويحرم المجتمعات خدماتهن".