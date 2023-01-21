باكستان تعتزم بدء إستيراد النفط والغاز من روسيا في آذار

باكستان تعتزم بدء إستيراد النفط والغاز من روسيا في آذار

تبدأ باكستان في آذار المقبل إستيراد النفط والغاز من روسيا بشروط تضمن "منفعة إقتصادية متبادلة" لكلا الطرفين، حسبما أعلن البلدان في بيان مشترك الجمعة.



ومنذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا، فرضت على موسكو عقوبات إقتصادية غربية. وخفضت روسيا بشدة شحناتها من المحروقات إلى أوروبا وتحولت نحو آسيا لتعويض ذلك.



وجاء في البيان الباكستاني الروسي المشترك أن "الطرفين إتفقا على أنه بمجرد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية، ستتم هيكلة تبادلات النفط والغاز بطريقة تستمد منها الدولتان منفعة إقتصادية متبادلة". وأشار البيان إلى أن "هذه العملية ستستكمل في آذار بعد اجتماع سنوي للتعاون التجاري والإقتصادي في إسلام أباد".