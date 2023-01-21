بلينكن يقول إن هناك "إنخفاضًا" في التوتر مع الصين

بلينكن يقول إن هناك "إنخفاضًا" في التوتر مع الصين

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن هناك إنخفاضًا في التوتر مع الصين، لكنه عبر مجددًا عن قلقه حيال تايوان.



ولدى سؤاله في جامعة شيكاغو عما إذا كان التوتر قد إنخفض مع العملاق الآسيوي، أجاب بلينكن: "أعتقد ذلك، لأنك عندما تتحدث وتنخرط، يميل ذلك إلى أن يكون له هذا التأثير".



وقال: "باقي العالم يتوقع منا أن ندير هذه العلاقة بمسؤولية لأن الدول الأخرى تعلم أن ذلك سيؤثر عليها أيضًا".



ويتوجه بلينكن إلى بكين يومي 5 و6 شباط، وفقًا لمسؤول أميركي، وهي أول زيارة بهذا المستوى إلى الصين منذ زيارة سلفه الجمهوري مايك بومبيو عام 2018. وقد إتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هذه الزيارة على هامش قمة في إندونيسيا في تشرين الثاني.