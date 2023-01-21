نواب حزب العمال يرشحون كريس هبكينز لرئاسة الوزراء في نيوزيلندا

نواب حزب العمال يرشحون كريس هبكينز لرئاسة الوزراء في نيوزيلندا

رشح نواب حزب العمال الجمعة كريس هبكينز لرئاسة الوزراء في نيوزيلندا، حسبما أعلن الحزب في بيان، وبالتالي سيحل هذا المسؤول السابق عن الإستجابة لكوفيد-19 محل جاسيندا أردرن.



ولا يزال يتعين أن يتلقى هبكينز الترشيح الرسمي من رئاسة حزبه الأحد، قبل أن يصبح رئيس الوزراء الحادي والأربعين لبلاده، بعد الإستقالة المفاجئة لأردرن الخميس.



وسيكون رئيس الحكومة الجديد مسؤولًا عن قيادة حزبه في الإنتخابات العامة في تشرين الأول.

