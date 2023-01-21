بايدن سيبحث مع مكارثي مسألة سقف الدين الأميركي

بايدن سيبحث مع مكارثي مسألة سقف الدين الأميركي

أكد البيت الأبيض مساء الجمعة أن الرئيس جو بايدن سيبحث قريبًا مع الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي في مسألة سقف الدين الأميركي وهو موضوع خلافي في واشنطن.



وإلى جانب مسألة سقف الدين، أكدت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان أنه سيتم في هذا اللقاء التطرق إلى "مجموعة من المسائل"، مشددة على أن هذه المحادثة تشكل "واحدة من المحادثات" التي تجرى مع القادة البرلمانيين مع بداية العام.



وقالت: "من واجب هذا البلد وقادته تفادي فوضى إقتصادية".



من جهتها، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عبر شبكة سي إن إن الجمعة من أن التخلف عن سداد الديون الأميركية سيؤدي بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

