وزيرة الخزانة الأميركية: تخلف واشنطن عن سداد ديونها قد يؤدي إلى "أزمة مالية عالمية"

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عبر شبكة سي إن إن الجمعة من أن "التخلف عن سداد الديون الأميركية سيؤدي بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية".وكانت وزيرة الخزانة تتحدّث من داكار في السنغال في إطار زيارة تستغرق عشرة أيام للقارة الإفريقية، ستقودها أيضًا إلى زامبيا وجنوب إفريقيا.وقد بلغت الولايات المتحدة الجمعة سقف الدين الذي حدده الكونغرس ولم يتمكن المسؤولون حتى الآن من التوصل إلى إتفاق في هذا الشأن.وأطلقت وزارة الخزانة "إجراءات إستثنائية" الخميس لمواصلة الوفاء بإلتزاماتها وتجنب التخلف عن السداد، ريثما يتم التوصل إلى إتفاق سياسي.وقالت يلين إنه "في حال التخلف عن سداد الدين الأميركي، فإن تكاليف الإقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كل أميركي أن تكاليف الإقتراض الخاصة به ستتبع الإتجاه نفسه وترتفع هي أيضًا."