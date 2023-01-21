مقتل عسكري أميركي سابق في أوكرانيا

مقتل عسكري أميركي سابق في أوكرانيا

قتل هذا الأسبوع في أوكرانيا جندي أميركي سابق كان عضوًا في كوماندوس من وحدات النخبة وترك وظيفته هذه في العام 2019، حسبما أعلنت البحرية الأميركية الجمعة.



وأكدت البحرية الأميركية بلسان متحدث بإسمها مقتل العسكري دانيال ويتني سويفت في دنيبرو بتاريخ 18 كانون الثاني، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تقديم معلومات إضافية بشأن أسباب وجوده في أوكرانيا.



وكان سويفت ينتمي إلى "نيفي سيلز"، وحدة النخبة المرموقة في البحرية الأميركية.



وتثني الولايات المتحدة مواطنيها عن الذهاب للمشاركة في المعارك في أوكرانيا، لكن عددًا منهم قد قتل هناك منذ الغزو الروسي في شباط 2022.

