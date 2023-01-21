الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تركيا تلغي زيارة وزير الدفاع السويدي على خلفية تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم
أخبار دولية
2023-01-21 | 02:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تركيا تلغي زيارة وزير الدفاع السويدي على خلفية تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم
تركيا تلغي زيارة وزير الدفاع السويدي على خلفية تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم
أعلنت تركيا السبت إلغاء زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي على خلفية السماح بتنظيم تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 كانون الثاني مغزاها، لذا ألغينا الزيارة".
وكانت الزيارة تهدف إلى محاولة إقناع أنقرة بالتوقف عن معارضة إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
آخر الأخبار
أخبار دولية
تركيا
ستوكهولم
التالي
القضاء الكندي يأمر بإعادة أربعة رجال من مخيمات في سوريا
الإفراج مؤقتًا عن ثلث 1400 شخص أوقفوا في إطار أعمال الشغب في البرازيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:06
إلغاء زيارة وزير الدفاع السويدي لتركيا على خلفية تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم
آخر الأخبار
02:06
إلغاء زيارة وزير الدفاع السويدي لتركيا على خلفية تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم
0
أخبار دولية
15:23
تركيا تستدعي سفير السويد عشية تظاهرة أمام سفارتها في ستوكهولم
أخبار دولية
15:23
تركيا تستدعي سفير السويد عشية تظاهرة أمام سفارتها في ستوكهولم
0
أخبار دولية
2023-01-19
كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد
أخبار دولية
2023-01-19
كييف تدعو 12 دولة بينها ألمانيا وتركيا إلى تزويدها دبابات ليوبارد
0
أخبار دولية
2023-01-18
إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار
أخبار دولية
2023-01-18
إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:59
مقتل فلسطيني آخر في مزرعة مستوطنين في الضفة الغربية
أخبار دولية
05:59
مقتل فلسطيني آخر في مزرعة مستوطنين في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
04:58
الحرس الثوري الايراني يحذّر الأوروبيين من "خطأ" إدراجه على قائمة الإرهاب
أخبار دولية
04:58
الحرس الثوري الايراني يحذّر الأوروبيين من "خطأ" إدراجه على قائمة الإرهاب
0
أخبار دولية
04:53
مقتل ثلاثة انفصاليين في اشتباكات مع قوات الأمن في تايلاند
أخبار دولية
04:53
مقتل ثلاثة انفصاليين في اشتباكات مع قوات الأمن في تايلاند
0
أخبار دولية
04:01
مقتل 28 شخصًا بانهيار ثلجي في التيبت
أخبار دولية
04:01
مقتل 28 شخصًا بانهيار ثلجي في التيبت
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
05:50
هل تلقّى خلف تهديدات من أحد الضباط الأمنيين؟
خبر كاذب
05:50
هل تلقّى خلف تهديدات من أحد الضباط الأمنيين؟
0
أخبار سياسية
13:11
كيف نام النواب داخل المجلس؟ وكيف يسروا أمورهم الحياتية البسيطة؟
أخبار سياسية
13:11
كيف نام النواب داخل المجلس؟ وكيف يسروا أمورهم الحياتية البسيطة؟
0
أخبار دولية
15:07
الكرملين يلتزم الصمت حول نشر منظومات دفاع جوي في موسكو
أخبار دولية
15:07
الكرملين يلتزم الصمت حول نشر منظومات دفاع جوي في موسكو
0
آخر الأخبار
03:36
البزري للـLBCI: لنقاش جدي بين كل القوى السياسية من دون المراهنة على أي حسابات خارجية وإقليمية
آخر الأخبار
03:36
البزري للـLBCI: لنقاش جدي بين كل القوى السياسية من دون المراهنة على أي حسابات خارجية وإقليمية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:15
لليوم الثالث على التوالي نواب التغيير داخل مجلس النواب
أخبار لبنان
04:15
لليوم الثالث على التوالي نواب التغيير داخل مجلس النواب
0
أخبار دولية
13:42
اجتماع بين نتنياهو وجيك سوليفان... وملفات عدة على الطاولة أبرزها تطبيع العلاقات السعودية مع اسرائيل
أخبار دولية
13:42
اجتماع بين نتنياهو وجيك سوليفان... وملفات عدة على الطاولة أبرزها تطبيع العلاقات السعودية مع اسرائيل
0
رياضة
13:37
يوم رياضي عالمي في الرياض يجمع أبرز نجوم كرة القدم في العالم
رياضة
13:37
يوم رياضي عالمي في الرياض يجمع أبرز نجوم كرة القدم في العالم
0
أمن وقضاء
13:36
المهمة الأولى للقضاء الأوروبي في لبنان إنتهت... فهل يدّعي؟
أمن وقضاء
13:36
المهمة الأولى للقضاء الأوروبي في لبنان إنتهت... فهل يدّعي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوقّف السوبرماركت عن قبول البطاقات المصرفية من المواطنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوقّف السوبرماركت عن قبول البطاقات المصرفية من المواطنين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صوت لبنان في منظمة الأمم المتحدة معلّق!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صوت لبنان في منظمة الأمم المتحدة معلّق!
0
أخبار سياسية
13:27
كيف هي الصورة من داخل مجلس النواب؟
أخبار سياسية
13:27
كيف هي الصورة من داخل مجلس النواب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قرار جديد بالبدء بتقاضي رسوم المعاملات الرسمية "نصف كاش ونصف شيك"
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قرار جديد بالبدء بتقاضي رسوم المعاملات الرسمية "نصف كاش ونصف شيك"
0
أخبار سياسية
13:20
في محيط المجلس تظاهرة داعمة للنواب... فكيف هي الصورة الآن؟
أخبار سياسية
13:20
في محيط المجلس تظاهرة داعمة للنواب... فكيف هي الصورة الآن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار سياسية
09:13
تعاميم لمصرف لبنان حول السحوبات بالعملات الأجنبية...
أخبار سياسية
09:13
تعاميم لمصرف لبنان حول السحوبات بالعملات الأجنبية...
2
أخبار سياسية
14:24
نائبا القوات رازي الحاج وجورج عقيص سينضمان الى النواب المعتصمين في المجلس النيابي
أخبار سياسية
14:24
نائبا القوات رازي الحاج وجورج عقيص سينضمان الى النواب المعتصمين في المجلس النيابي
3
منوعات
08:41
أصوات جنسية على الهواء في "بي بي سي" ... والقناة تعتذر!
منوعات
08:41
أصوات جنسية على الهواء في "بي بي سي" ... والقناة تعتذر!
4
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قرار جديد بالبدء بتقاضي رسوم المعاملات الرسمية "نصف كاش ونصف شيك"
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قرار جديد بالبدء بتقاضي رسوم المعاملات الرسمية "نصف كاش ونصف شيك"
5
أمن وقضاء
13:08
إشكال في تول تخلله اطلاق نار... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
13:08
إشكال في تول تخلله اطلاق نار... إليكم تفاصيل ما حصل
6
أخبار لبنان
02:22
شركة CABLE VISION توضح ما جاء عن حجب قناتي " LBCI " و"الجديد"
أخبار لبنان
02:22
شركة CABLE VISION توضح ما جاء عن حجب قناتي " LBCI " و"الجديد"
7
اقتصاد
11:32
كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟
اقتصاد
11:32
كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟
8
أمن وقضاء
15:28
محققون أوروبيون يستمعون الى حاكم مصرف لبنان في شباط
أمن وقضاء
15:28
محققون أوروبيون يستمعون الى حاكم مصرف لبنان في شباط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store