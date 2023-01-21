القضاء الكندي يأمر بإعادة أربعة رجال من مخيمات في سوريا

القضاء الكندي يأمر بإعادة أربعة رجال من مخيمات في سوريا

أمرت المحكمة الفدرالية الكندية الجمعة الحكومة بإعادة أربعة مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سوريا.



وأتى هذا القرار بالتزامن مع إعلان كندا موافقتها على إعادة 6 نساء كنديات و13 طفلًا معنيين في هذا الملف القانوني.



وهذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سوريا.



واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية لاعتبارها خصوصًا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.