مقتل 28 شخصًا بانهيار ثلجي في التيبت

مقتل 28 شخصًا بانهيار ثلجي في التيبت

قضى 28 شخصًا عقب إنهيار ثلجي وقع على طريق جبلي في التيبت (جنوب غرب الصين) الثلاثاء، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث.



ووقعت المأساة مساء الثلاثاء عند مخرج نفق على طريق سريع جنوب شرق المنطقة، ما أدى إلى محاصرة الركاب داخل سياراتهم.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن حصيلة المأساة بلغت 28 قتيلًا، لافتة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ إنتهت الساعة 17:30 (09:30 ت غ) الجمعة.



ونقلت الوكالة عن خدمة الطوارئ أن الإنهيار الثلجي وقع بسبب الرياح العاتية وارتفاع درجة الحرارة الثلاثاء.

