مقتل ثلاثة انفصاليين في اشتباكات مع قوات الأمن في تايلاند

اشتباكات مع قوات الأمن في تايلاند

قُتل ثلاثة انفصاليين تايلانديين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مقاطعة ناراثيوات التي تشهد اضراباً في أقصى جنوب البلاد، على ما ذكرت الشرطة السبت.



وكانت عناصر من الشرطة والجنود تتنقل في منطقة جبلية في هذه المنطقة الحدودية مع ماليزيا الجمعة عندما صادفت مجموعة من الانفصاليين المسلحين الذين أطلقوا النار.



وقال سوثون سوكويست، المسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس: "شرعوا في إطلاق النار علينا فاضطررنا للرد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص" من جانب الانفصاليين، مشيراً إلى أنهم من المسلمين التايلانديين.



واضاف: "اكتشفنا بحوزتهم ثلاث بنادق من طراز ام 16 وصادرناها".



ولم يتم تسجيل أي قتلى أو جرحى من جانب الشرطة والجنود التايلانديين مع انتهاء هذه العملية التي استمرت خمس ساعات على الأقل.



وتشهد تايلاند منذ 2004، حركة تمرد انفصالية في عدد من الأقاليم ذات الغالبية المسلمة التي تقع عند الحدود مع ماليزيا، في نزاع أسفر عن سقوط نحو سبعة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين.



وقوات إنفاذ القانون موجودة بقوة في هذه المناطق التي ضمتها تايلاند منذ قرن والمختلفة ثقافيًا عن بقية البلاد، ذات الغالبية البوذية.



وفي العام الماضي، التقى ممثلو الحكومة التايلاندية ومتمردي "الجبهة الوطنية الثورية" (باريسان ريفولوسي ناسيونال) في العاصمة الماليزية كوالالمبور للمرة الأولى منذ حوالى عامين، من دون تحقيق تحسن في علاقاتهم.