الرياض تجمع النجوم في حفل جوائز Joy Awards 2023... هذه التفاصيل

الرياض تجمع النجوم في حفل جوائز Joy Awards 2023... هذه التفاصيل

تجمع الرياض مساء اليوم نخبة من ألمع النجوم في حفل جوائز Joy Awards 2023 بنسخته الثالثة.