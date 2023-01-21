الجيش الروسي شن "عمليات هجومية" في منطقة زابوريجيا في أوكرانيا

"عمليات هجومية" في منطقة زابوريجيا في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي أنه نفذ "عمليات هجومية" في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا سمحت له بالسيطرة على "مواقع مؤاتية".



وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنه في ناحية زابوريجيا، وإثر عمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع مؤاتية أكثر، بدون إضافة تفاصيل.

