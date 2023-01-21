زيارة وفد أميركي لبغداد منذ أيام تتزامن مع زيارة وفد ايرانيّ.. ماذا في جعبتهما؟

وفد أميركي في بغداد منذ أيام يتزامن مع زيارة وفد ايرانيّ.. ماذا في جعبتهما؟

هذا هو الغاز المصاحِب لاستخراجِ النفط الذي تُنتِجه الشركات النفطية في العراق بعد حرقِ النفط. فهذا الغاز قد يُسهِمُ في وضعِ حدٍ لمشكلةِ الطاقة هناك خصوصًا أنّ البلد يستوردُ كمياتٍ كبيرةً من الغاز لتشغيلِ معاملِ الكهرباء لكنه يصطدمُ بعدةِ عراقيلَ فنيةٍ أبرزها النقص بالخبرات والتمويل..



فهل تكونُ عبارة "فتشّوا عن الغاز" في خلفيةِ زيارةِ أكبرَ مسؤولٍ في البيتِ الأبيض Brett McGurk يرافقُهُ المنسق الرئاسي الأميركيّ الخاصَ بالطاقة ‏آموس هوستاين لبغداد منذ أيام؟