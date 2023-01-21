إزالة جدار من الحاويات على الحدود الأميركية المكسيكية

إزالة جدار من الحاويات على الحدود الأميركية المكسيكية

أزيل جدار من حاويات الشحن وُضع قبل بضعة أشهر على الحدود بين المكسيك وأريزونا الأميركية خلال ولاية الحاكم الجمهوري السابق وهو مشروع بلغت تكلفته 100 مليون دولار.





أمر الحاكم الجمهوري السابق دوغ دوسي بوضع حاويات الشحن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال الأشهر الأخيرة من إدارته فيما وصفه بأنه محاولة لوقف الهجرة غير الشرعية.