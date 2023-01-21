الاتحاد الأوروبي يدعو البيرو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء العنف

الاتحاد الأوروبي يدعو البيرو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء العنف

دان الاتحاد الأوروبي السبت أعمال العنف في البيرو والاستخدام "غير المتناسب" للقوة ضد المتظاهرين، داعيا السلطات إلى الإسراع بإيجاد حل سلمي للأزمة.





وصرّح متحدث باسم الاتحاد أن الأخير "يأسف للعدد الكبير جدًا من الضحايا منذ بداية التظاهرات".