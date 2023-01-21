عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتانياهو في تل أبيب

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتانياهو في تل أبيب

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، مساء السبت في تل أبيب رفضا للائتلاف الحاكم الذي يخشون أن يقوّض الديموقراطية.





وقال لبيد عبر تويتر اثر انضمامه إلى المتظاهرين "لقد جاء الأشخاص الذين يحبّون الدولة للدفاع عن ديموقراطيتها، ومحاكمها، وفكرة الحياة المشتركة والصالح العام"، متعهدا "بعدم الاستسلام".





تدفق نحو 100 ألف متظاهر على وسط تل أبيب، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، ملوحين بعلم البلاد الأزرق والأبيض.