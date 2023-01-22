واشنطن ترحب بانسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا

رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بانسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا في اتصال هاتفي السبت مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد حسبما قال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس.وذكر برايس في بيان أن بلينكن "رحب بهذا التطور مشيرا إلى أنه أساسي لضمان سلام مستدام في شمال إثيوبيا وحاضًّا على السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين".