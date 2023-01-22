العثور على 6 وثائق سرّية إضافية خلال تفتيش منزل بايدن

عثر مسؤولون من وزارة العدل على ست وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة جو بايدن في ديلاوير هذا الأسبوع حسبما قال المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السبت في بيان.وذكر المحامي بوب باور في البيان أن "وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف".