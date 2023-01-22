إجلاء 418 سائحا كانوا عالقين في ماتشو بيتشو في البيرو

أعلنت وزارة السياحة البيروفية على تويتر أنه تم إجلاء حوالى 400 سائح أجنبي ومحلي كانوا قد علِقوا منذ أيام عدة في موقع ماتشو بيتشو الشهير بسبب التظاهرات في البلاد.وكتبت الوزارة "بعد ظهر اليوم، نُقل 418 سائحا محليا وأجنبيا من قرية ماتشو بيتشو إلى كوزكو (جنوب)".