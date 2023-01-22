السعودية تدين سماح السويد لمتطرف بحرق المصحف الشريف

بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية



أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدن، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.



وأكدت الوزارة موقف المملكة الثابت الداعي الى أهمية نشر قِيَم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف.