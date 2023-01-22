تسعة قتلى في إطلاق نار مساء السبت في كاليفورنيا

تسعة قتلى في إطلاق نار مساء السبت في كاليفورنيا



قُتل تسعة أشخاص في إطلاق نار مساء السبت في مدينة تقطنها غالبية آسيوية في جنوب كاليفورنيا، على ما أفادت سلطات إنفاذ القانون المحلية الأحد.



وجاء في بيان "محقّقو جرائم القتل في شرطة مقاطعة لوس أنجليس يستجيبون لطلب من إدارة شرطة مونتيري بارك للمساعدة في تحقيق بشأن عملية إطلاق نار مميتة. هناك تسعة قتلى".