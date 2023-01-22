شولتس: فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا"

شولتس: فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا"



أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد الى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أننا "سنواصل تقديم كل الدعم الذي تحتاج اليه أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا".



وقال شولتس خلال احتفال في السوربون في الذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين ألمانيا وفرنسا: "معا، بوصفنا أوروبيين، بهدف الدفاع عن مشروعنا للسلام الأوروبي".



كما اعلن المستشار الألماني أن "مستقبل" اوروبا يعتمد على "المحرك" الفرنسي-الألماني.



وقال إن "المستقبل، على غرار الماضي، يعتمد على التعاون بين بلدينا كمحرك لأوروبا موحدة"، واصفا "المحرك الفرنسي-الألماني" بانه "آلية تسوية" تتيح "تحويل الخلافات والمصالح المتباينة الى عمل متطابق".