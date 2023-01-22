راسموس بالودان يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية

راسموس بالودان Rasmus Paludan اليميني المتطرف السويدي الدنماركي المناهض للهجرة والإسلام فعلها مجددا ضاربا عرض الحائط مشاعر المسلمين حول العالم.Paludan حرق نسخة من القرآن الكريم السبت أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، عقب حصوله على تصريح من الشرطة السويدية جاء فيه أن احتجاجه مناهض للإسلام وما سماه بمحاولة الرئيس التركي للتأثير على حرية التعبير في السويد.