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وارسو تنتقد رفض برلين تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا
أخبار دولية
2023-01-22 | 06:51
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وارسو تنتقد رفض برلين تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا
وارسو تنتقد رفض برلين تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا
اعتبر رئيس الوزراء البولندي ان رفض برلين تزويد كييف دبابات ثقيلة طراز ليوبارد هو أمر "غير مقبول"، الامر الذي تطالب به أوكرانيا لصد الهجوم الروسي.
وقال ماتيوس مورافيسكي لوكالة الأنباء البولندية إن "موقف ألمانيا غير مقبول. لقد مر ما يقرب من عام على بدء الحرب. يموت أبرياء كل يوم. القنابل الروسية تدمر المدن الأوكرانية. تتم مهاجمة المدنيين وقتل النساء والأطفال".
وتأتي تصريحاته بعد يومين من اجتماع شاركت فيه نحو خمسين دولة في قاعدة رامشتاين الجوية الاميركية بهدف اتخاذ قرار حول تقديم مساعدة عسكرية إضافية الى كييف.
وأعلن حلفاء أوكرانيا خلال الاجتماع تسليم كميات كبيرة من الأسلحة إلى كييف، لكنهم فشلوا في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة على الرغم من مطالباتها المتكررة.
وأضاف رئيس الوزراء البولندي أنه ينتظر "إعلانًا واضحًا" من برلين يسمح بتسليم دبابات ليوبارد الالمانية الصنع من الدول التي تمتلكها.
واشارت بولندا التي أعلنت استعدادها لتسليم كييف 14 دبابة من هذا الطراز، إلى أنها تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بهذا الصدد.
وأكد مورافيسكي أنه في حال رفضت برلين تزويد كييف بالدبابات "فسنشكل تحالفًا صغيرًا من البلدان المستعدة لمنح بعض معداتها الحديثة ودباباتها الحديثة لأوكرانيا التي تواجه أزمة".
والسبت، حث وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث برلين على "تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الآن"، لافتين إلى "المسؤولية الخاصة" لألمانيا "أول قوة أوروبية".
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دبابات ليوبارد
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