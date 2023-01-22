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سجينات في ايران يطالبن بوقف إعدام المتظاهرين

أخبار دولية
2023-01-22 | 09:51
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سجينات في ايران يطالبن بوقف إعدام المتظاهرين
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سجينات في ايران يطالبن بوقف إعدام المتظاهرين

ثلاثون سجينة سياسية في ايران يطالبن بوقف إعدام المتظاهرين

وقعت 30 سجينة سياسية في إيران بينهن الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه وابنة الرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني، مذكرة نشرت الأحد تطالب بوقف إعدام المتظاهرين.
      
جاء في النص الذي تلقت فرانس برس نسخة منه "نحن السجينات السياسيات في جناح النساء بسجن إوين، نطالب بوقف إعدام المتظاهرين وإنهاء الأحكام الجائرة بحق السجناء في إيران".

وأضاف النص: "مهما كانت معتقداتنا الدينية والسياسية وأصولنا، حكم علينا جميعا بالسجن لمدة 124 عاما بعد محاكمات غير عادلة وغير شفافة. وهو ما يعادل عدة أجيال من الحياة البشرية".
 
ومن الموقعين على المذكرة الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه التي اعتقلت في حزيران 2019 ثم حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، والمدافعة الألمانية الإيرانية عن حقوق المرأة ناهد تقوي التي حُكم عليها بالسجن عشر سنوات في عام 2021 لأسباب مماثلة.
 
ووقع على النص ايضا فايزة هاشمي النائبة السابقة وابنة الرئيس الإيراني الاسبق هاشمي رفسنجاني، والتي حُكم عليها في كانون الثاني 2022 بالسجن 5 سنوات لانتقاد النظام، ونيلوفر بياني الناشطة البيئية التي حكم عليها عام 2020 بالسجن عشر سنوات بتهمة "التجسس".
 
     
وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية ومقرّها أوسلو، قُتل ما لا يقل عن 481 شخصا في الاحتجاجات و109 أشخاص على الأقل مهددون بالإعدام على خلفية ما شهدته المدن الايرانية، مع تنفيذ حكم الإعدام شنقا بأربعة. وتعترف طهران بمئات القتلى بينهم عناصر من قوات الأمن.

     
كما أحصت الأمم المتحدة 14 ألف حالة اعتقال في أربعة أشهر من الاحتجاجات التي بدأت في منتصف أيلول بعد وفاة مهسا أميني البالغة  22 عاما بعد اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارم في الجمهورية الاسلامية.

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