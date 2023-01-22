تفكيك شبكة في إسبانيا تستغل لاجئين أوكرانيين

تفكيك شبكة في إسبانيا تدير ثلاثة مصانع للتبغ يعمل فيها اوكرانيون فروا الى اسبانيا بعد الغزو الروسي

اعلنت الشرطة الاسبانية الاحد تفكيك شبكة تدير ثلاثة مصانع للتبغ يعمل فيها اوكرانيون فروا الى اسبانيا بعد الغزو الروسي، "مكدسين" في مساكن موقتة.



وأوضح الحرس المدني الإسباني في بيان أن الشبكة متهمة بتهريب "كميات كبيرة" من التبغ كانت تحولها إلى سجائر مقلدة تباع في جميع أنحاء إسبانيا وكذلك في البلدان المجاورة.



قبض على 27 شخصا في إسبانيا كجزء من التحقيق الذي فتح بمساعدة وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول.



في موازاة ذلك، تم ضبط عشرة أطنان من أوراق التبغ و 3,5 ملايين علبة سجائر بقيمة إجمالية تبلغ 37,5 مليون يورو.



وأضاف البيان أن المصانع الثلاثة الواقعة في منطقة النبيذ في لاريوخا وإشبيلية وفالنسيا، جهزت بآلات "ذات تكنولوجيا متقدمة" قادرة على انتاج 540 ألف علبة سجائر يوميا.



وظفت الشبكة أوكرانيين أتوا إلى إسبانيا بصورة غير شرعية أو وصلوا كطالبي لجوء بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط2022.



وكان الاوكرانيون يعيشون في المصانع "مكدسين في مساكن موقتة بدون التمكن من الخروج منها ويعملون ساعات طويلة".



وتابع بيان الحرس المدني أن رؤساء الشبكة كانوا "يقومون بتبييض الأموال ويعيشون حياة بذخ" في ماربيا.