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إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "راين إير" متّجهة من بولندا إلى اليونان
أخبار دولية
2023-01-22 | 11:47
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إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "راين إير" متّجهة من بولندا إلى اليونان
مصدر في وزارة الدفاع: إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "راين إير" متّجهة من بولندا إلى اليونان
أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية ان طائرات حربية يونانية قامت الأحد بمواكبة طائرة تابعة لشركة "راين اير" كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصا بعد تلقي السلطات بلاغا بوجود قنبلة.
وقالت وكالة الانباء اليونانية الرسمية إن الطائرة حطت في مطار أثينا الدولي قبيل الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش وقام فريق متخصص في المتفجرات بتفتيشها.
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