فعاليات موسم الرياض مستمرة وجديدها imagination park

فعاليات موسم الرياض مستمرة وجديدها imagination park

في المملكة السعودية، فعاليات موسم الرياض مستمرة، وجديدها imagination park الذي افتتح في العاشر من كانون الثاني.



التفاصيل في الفيديو اعلاه..