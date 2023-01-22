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o
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o
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النسخة الثالثة من حفل joy awards في الرياض... تثبّت مجددا مكانة المملكة
الكاتب:
رنيم بو خزام
أخبار دولية
2023-01-22 | 14:01
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النسخة الثالثة من حفل joy awards في الرياض... تثبّت مجددا مكانة المملكة
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النسخة الثالثة من حفل joy awards في الرياض... تثبّت مجددا مكانة المملكة
النسخة الثالثة من حفل joy awards في الرياض... تثبّت مجددا مكانة المملكة
أن يجتمع كل هذا الفن في حفل واحد ومدينة واحدة، هذا يعني أن للفرح فسحة تتوسع أكثر فأكثر، وبالتالي فجودة الحياة التي وضعت الرؤية ٢٠٣٠ في السعودية نصب أعينها العمل على تحسينها، ها هي تخطو خطوة إضافية للأمام.
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