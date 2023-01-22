ماكرون: خطّ أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا سيمتدّ إلى ألمانيا...واتفاق على على "ردّ أوروبي"

ماكرون: خطّ أنابيب لنقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا سيمتدّ إلى ألمانيا...واتفاق على على "ردّ أوروبي"



أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن باريس لا تستبعد تسليم دبابات لوكلير القتالية الثقيلة لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في حين تطلب كييف دبابات خصوصًا من طراز "ليوبارد 2" من ألمانيا.



وقال ماكرون "في ما يخص دبابات لوكلير، طلبت من وزير الجيوش العمل على الموضوع. لا شي مستبعدًا". من جهته، قال شولتس ردًا على سؤال حول إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، "إن الطريقة التي عملنا بها في الماضي كانت دائمًا منسّقة بشكل وثيق مع أصدقائنا وحلفائنا وسنواصل التحرّك بناءً على الوضع الملموس".



كما اعلن ماكرون، بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في قصر الإليزيه أن فرنسا وألمانيا حددتا الأحد "نهجا مشتركا" لصالح رد أوروبي "طموح وسريع" على المساعدات الأميركية للشركات في مجال الانتقال الى الطاقة النظيفة.



وقال إن هذا الإجراء يجب أن يستند إلى "البساطة ورؤية اكثر وضوحا وأنظمتنا لتقديم المساعدة" و"توفير الأدوات المناسبة للتمويل العام والخاص". ويسعى ماكرون منذ أشهر لإقناع الدول الأوروبية وعلى وجه الخصوص ألمانيا بإطلاق خطة ضخمة مثل خطة الولايات المتحدة لتجنب تراجع الصناعة في أوروبا.



واستكمالا في موضوع الطاقة، سيمتدّ مشروع خطّ أنابيب "H2Med" (هيدروجين المتوسط)، والذي يهدف إلى زيادة استخدام الهيدروجين في القارة الأوروبية، من دول من الجنوب الغربي الأوروبي إلى ألمانيا، على ما أعلن الرئيس الفرنسي.



وقال ماكرون، بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع "معاهدة الإليزيه" بين باريس وبرلين، "قررنا توسيع مشروع +H2Med+ الذي سيربط، بفضل تمويل أوروبي، البرتغال وإسبانيا وفرنسا (...) بألمانيا التي ستكون شريكة في استراتيجية البنى التحتية هذه في مجال الهيدروجين".

