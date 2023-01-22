إردوغان يؤكد 14 أيار موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

إردوغان يؤكد 14 أيار موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد تاريخ 14 أيار كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، خلال لقاء مع شباب في مدينة بورصة (غرب).



وقال إردوغان خلال هذا اللقاء الذي نشرت الرئاسة التركية تسجيل فيديو منه "سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 أيار"، مشيرًا إلى أنها "ليست انتخابات مبكرة (...) إنما هذا تعديل لأخذ (تاريخ) امتحانات (الجامعات) بالاعتبار".

