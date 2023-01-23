بايدن يأمر بتنكيس الأعلام في البلاد تكريما لضحايا إطلاق النار في كاليفورنيا

بايدن يأمر بتنكيس الأعلام في البلاد...

أمر الرئيس جو بايدن الأحد بتنكيس الأعلام الأميركيّة في المباني العامّة تكريمًا لضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتيري بارك بكاليفورنيا.



ووجّه بايدن بخفض الأعلام حتّى غروب الشمس في 26 كانون الثاني "احترامًا لضحايا أعمال العنف العبثيّة التي ارتُكِبت في 21 كانون الثاني 2023 في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا"، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.