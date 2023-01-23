العثور على مطلق النار في كاليفورنيا ميتًا

شرطة لوس أنجليس: الرجل الذي كان مطلوبًا لإطلاقه النار في كاليفورنيا انتحر..



أعلنت شرطة لوس أنجليس الأحد أنّ الرجل الذي كان مطلوبًا لإطلاقه النار في كاليفورنيا خلال السنة القمريّة الجديدة قد عُثِر عليه ميتًا نتيجة انتحاره.



وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس روبرت لونا، إنّ الشرطة كانت تتعقّب مركبة، وعندما اقترب عناصرها منها، سمعوا طلقة واحدة من داخلها.



وأضاف لونا: "المشتبه به أصيب بطلق ناري وأُعلِنت وفاته في مكان الواقعة".