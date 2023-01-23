موسكو تطرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ"العداء لروسيا"

وزارة الخارجية الروسية: على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من شباط

أعلنت موسكو طرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ"العداء لروسيا"، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيًا روسيًا وموظفين آخرين في السفارة الروسية.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من شباط 2023"، مشيرةً إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.