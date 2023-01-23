كنعاني: تبادل الرسائل بشأنِ ملف الاتفاق النووي مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة

كنعاني: تبادل الرسائل بشأنِ ملف الاتفاق النووي مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن عدم أجراء المفاوضات الرسمية لا يعني عدم التواصل وتبادل الرسائل، لافتاً الى إن تبادلَ الرسائل بشأنِ ملف الاتفاق النووي مستمرٌ عبر قنواتٍ دبلوماسية متعددة.