إستونيا تطرد بدورها السفير الروسي

وزارة الخارجية الإستونية: نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل

ستطرد إستونيا السفير الروسي رداً على قرار مماثل اتخذته موسكو قبل ساعات قليلة بحق السفير الإستوني، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإستونية.



وقالت الوزارة في تغريدة: "نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا"، مشيرة إلى أن السفير الروسي عليه مغادرة إستونيا في نفس يوم مغادرة سفيرها روسيا، أي في السابع من شباط.