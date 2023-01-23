وزارة الدفاع الجزائرية: رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا

وزارة الدفاع الجزائرية: رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا

يبدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة الإثنين زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركار، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان.



وأكد البيان أن "الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الإهتمام المشترك".



وتحمل الزيارة دلالة رمزية إذ انها الأولى لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ حوالى 17 عامًا، إذ تعود آخر زيارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا للراحل أحمد قايد صالح في أيار 2006.

