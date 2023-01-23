رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا

يبدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة الاثنين زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركار، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان.





وأكد البيان أنّ "الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".