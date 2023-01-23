الجيش الروسي يسيطر على قريتين اوكرانيتين ومسؤول روسي في سوليدار

ظهر الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا في شرق اوكرانيا دينيس بوشلين في مدينة سوليدار التي أعلنت موسكو السيطرة عليها منذ أكثر من أسبوع، وتنفي كييف حتى الآن سقوطها في أيدي الروس.





كما أعلن الانفصاليون الاثنين السيطرة على قريتين هما كراسنوبوليفكا ودفوريتشي الواقعتان بالقرب من سوليدار.





وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الروسي الاثنين، غداة زيارته لسوليدار، أكد بوشلين أن "المدينة مدمرة" وأنه لم يتبق "تقريباً أي مبنى قائم".

