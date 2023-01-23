انهار الدينار العراقي.. فطار محافظ البنك المركزي

"موعِدُنا الاربعاء في الخامسِ والعشرين من هذا الشهر أمام البنكِ المركزي العراقي"..هذا ما كُتِب على منشوراتٍ تمّ توزيعُها احتجاجًا على ارتفاعِ سعرِ صرفِ الدولار مقابل الدينار العراقي.