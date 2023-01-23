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اردوغان: على السويد "ألا تنتظر دعم" تركيا لانضمامها لحلف الأطلسي

أخبار دولية
2023-01-23 | 11:46
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اردوغان: على السويد &quot;ألا تنتظر دعم&quot; تركيا لانضمامها لحلف الأطلسي
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اردوغان: على السويد "ألا تنتظر دعم" تركيا لانضمامها لحلف الأطلسي

اردوغان: على السويد "ألا تنتظر دعم" تركيا لانضمامها لحلف الأطلسي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ السويد، المرشّحة لعضوية "حلف شمال الأطلسي"، لم يعد بإمكانها الاعتماد على "دعم" تركيا بعدما سمحت بتنظيم تظاهرة مناهضة لتركيا في ستوكهولم السبت. 
      
وقال الرئيس التركي "يجب أن لا تنتظر السويد دعماً من قبلنا لـ(انضمامها) لحلف شمال الأطلسي. إذا لم تحترموا المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين، فلن تتلقّوا دعماً من قبلنا". 
 
     

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