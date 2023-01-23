مقتل ضابطين ورتيب في تحطم مروحية عسكرية في الجزائر

مقتل ضابطين ورتيب في تحطم مروحية عسكرية في الجزائر



أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الإثنين أنّ طاقم طائرة مروحية مكوناً من ثلاثة أفراد قُتل في تحطّم طائرتهم مخلال "مهمة تدريبية" بولاية عين الدفلى على بُعد نحو 200 كلم جنوب غرب العاصمة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان بثّه التلفزيون الحكومي إنّه " إثر مهمة تدريبية مبرمجة تحطمت مساء اليوم (الاثنين) مروحية من نوع "أم أي 171 بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية".



وأوضح البيان أنّ القتلة هم "العقيد مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب شبوع أسامة".



وأضاف أنّ رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة "امر بفتح تحقيق في أسباب وظروف هذا الحادث".



ووقعت حوادث جوية عدّة لمروحيات وطائرات مدنية وعسكرية في السنوات الأخيرة في الجزائر، آخرها في آذار حيث قُتل طيار إثر تحطم طائرته المقاتلة من نوع "ميغ 29" في وهران بغرب البلاد.



وفي كانون الأول 2020 قُتل ثلاثة ضباط في البحرية الجزائرية في حادث تحطم مروحية قبالة تيبازة قرب الجزائر العاصمة.



وفي كانون الثاني من نفس السنة تحطّمت طائرة عسكرية مقاتلة خلال طلعة تدريبية ليلية في شرق البلاد ما أدى إلى مقتل طيارَيها.



وأسفر حادثا مروحيتين عسكريتين في أيار وحزيران 2017 عن مقتل خمسة أشخاص.



وتعود أسوأ كارثة جوية حديثة إلى نيسان 2018 عندما تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إليوشن-76 بعيد إقلاعها من قاعدة بوفاريك في جنوب الجزائر العاصمة، ما أسفر عن مقتل 257 شخصاً معظمهم من العسكريين وأفراد عائلاتهم.