الصحة العالمية تطلق نداء لجمع 2,5 مليار دولار للإستجابة للطوارئ الصحية في 2023

الصحة العالمية تطلق نداء لجمع 2,5 مليار دولار للإستجابة للطوارئ الصحية في 2023

أطلقت منظمة الصحة العالمية الإثنين نداءً لجمع 2,54 مليار دولار هذا العام للإستجابة لعدد غير مسبوق من حالات الطوارئ الصحية التي تحدث في الوقت نفسه في العالم.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "نشهد تقاربًا غير مسبوق للأزمات التي تتطلب إستجابة غير مسبوقة".



وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يغض الطرف ويتوقع أن تحل هذه الأزمات نفسها بنفسها".



ولفت إلى أن المنظمة تستجيب حاليًا لـ54 أزمة صحية في العالم صنفت 11 منها على أعلى مستوى من الطوارئ الصحية، ما يتطلب إستجابة واسعة النطاق.



وتأتي حالات الطوارئ الصحية المختلفة في وقت تزداد فيه الحاجة للمساعدة الإنسانية في العالم.



وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 339 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الطارئة هذا العام، بزيادة الربع تقريبًا عن عام 2022.