مقتل سبعة أشخاص في حادثي إطلاق نار شمال كاليفورنيا

احتجزت الشرطة في كاليفورنيا مزارعا آسيوي الاثنين بعد الاشتباه بقتله سبعة من زملائه في موقعين في كاليفورنيا، وهو ثاني إطلاق نار جماعي تشهده الولاية في نحو 24 ساعة.





وتلقى رجال الشرطة والطوارئ بلاغات للتوجه إلى منطقة تنتشر فيها المزارع في مقاطعة سان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو، حيث تم العثور على مجموعة أشخاص إما قتلى أو جرحى.





وأفادت كريستينا كوربوس قائدة شرطة المقاطعة إن شونلي تشاو البالغ 67 عاما اعتقل بعد وقت قصير من الحادث الذي نقلت وقائعه قنوات تلفزيونية المحلية في مدينة "هاف مون باي" الزراعية.

