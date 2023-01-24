وارسو تطلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

وزير الدفاع البولندي: ألمانيا تلقت طلبنا للموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.



وكتب بلاشتشاك على تويتر: "ألمانيا تلقت طلبنا للموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا"، داعيًا برلين أيضًا للانضمام إلى "تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا بدبابات ليوبارد 2".



وسبق أن أعلنت بولندا أنها مستعدّة لإرسال 14 دبابة ألمانية الصنع إلى كييف في إطار تحالف دولي، لكنّها اصطدمت بتردد برلين.



وأشارت وارسو إلى أنّها تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بشأن هذا التحالف إذ إن عددًا كبيرًا من الجيوش الأوروبية يملك مدرّعات من هذا الطراز.



ومن المتوقع أن يكون لدبابات ليوبارد تأثير كبير على النزاع في أوكرانيا في مواجهة الهجوم المكثف للقوات الروسية.