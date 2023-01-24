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بعد انقطاع واسع النطاق... عودة التيار الكهربائي في باكستان

أخبار دولية
2023-01-24 | 06:23
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بعد انقطاع واسع النطاق... عودة التيار الكهربائي في باكستان
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بعد انقطاع واسع النطاق... عودة التيار الكهربائي في باكستان

بعض المناطق الريفية في باكستان تنتظر تزويدها بالطاقة مجدداً

عادت التغذية بالتيار الكهربائي الثلاثاء إلى معظم المدن في باكستان، بعد يوم شهدت خلاله أجزاء واسعة من البلاد التي تضم 220 مليون نسمة، انقطاعاً للتيار الكهربائي. 
 
وعادت الكهرباء إلى جزء كبير من المناطق في مدينتي كاراتشي ولاهور الكبريين ليل الاثنين الثلاثاء، في وقت استمر الانقطاع في مناطق أخرى.
 
وأعلنت العاصمة إسلام اباد ومدن أخرى مثل روالبندي وكويتا وبيشاور وغوجرانوالا عودة التغذية بالكهرباء فيها. 
 
وما زالت بعض المناطق الريفية في باكستان تنتظر تزويدها بالطاقة مجدداً.
 
وتسبب عطل بانقطاع التيار الاثنين في الساعة 07,30 بالتوقيت المحلي (02,30 بتوقيت غرينتش). 

وأتى انقطاع الكهرباء على خلفية إجراءات لخفض التكلفة تُتخذ في سياق أزمة اقتصادية.

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