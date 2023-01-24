برلين ستدرس طلب وارسو إرسال دبابات ليوبارد إلى كييف "بالسرعة اللازمة"

ستدرس الحكومة الألمانية "بالسرعة اللازمة" طلب وارسو السماح لها بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى كييف، بهدف مساعدتها في صدّ الهجوم الروسي، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة.



وقال المتحدث:"الطلب وصلنا (...) سنعالج الطلب بالسرعة اللازمة بموجب الآلية المحددة".