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تركيا ترجئ لأجل غير مسمّى اجتماعًا مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الناتو

أخبار دولية
2023-01-24 | 10:34
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تركيا ترجئ لأجل غير مسمّى اجتماعًا مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الناتو
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تركيا ترجئ لأجل غير مسمّى اجتماعًا مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الناتو

تركيا ترجئ لأجل غير مسمّى اجتماعًا مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى الناتو

أرجأت تركيا لأجل غير مسمّى اجتماعًا مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.
      
وذكرت تقارير صحافية نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات كان من المقرر إجراؤها مطلع شباط.
 
 

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